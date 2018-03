Irritant! Onderhoud lantaarns Goes faalt

Het duurt lang voordat in Goes kapotte straatlantaarns gerepareerd worden (foto: Omroep Zeeland)

Het bedrijf CityTec is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van straatverlichting van tien Zeeuwse gemeentes, de provincie en het waterschap. Dat bedrijf komt volgens de gemeente Goes zijn afspraken niet na.

Het CDA in Goes stelde in januari schriftelijke vragen over de kwestie. Volgens Jannick de Potter brengt de kapotte verlichting de verkeersveiligheid in gevaar. Ook kunnen mensen een onveilig gevoel krijgen door kapotte lantaarns, zegt De Potter.

Te weinig monteurs

Het gemeentebestuur van Goes deelt zijn zorgen. CityTec heeft lange tijd te weinig monteurs gehad om alle kapotte lantaarns snel te kunnen repareren.

Het bedrijf is daar in december op aangesproken. In februari is er opnieuw een gesprek geweest waarin heldere afspraken zijn gemaakt met CityTec, zegt Meeuwisse. Het bedrijf heeft nu meer monteurs die het werk kunnen doen. In mei gaan de tien Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap opnieuw met de directie van het bedrijf om tafel zitten om te kijken hoe het dan gaat.