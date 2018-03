Politie telt veel meer incidenten met verwarde mensen

Politieauto (foto: oz)

De politie noemt de stijgende trend 'opvallend' en 'zorgelijk' en heeft de indruk dat niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten toeneemt.

Het is lastig het beleid hierop af te stemmen, zegt John van Tol van de politie. Al was het alleen maar omdat een definitie ontbreekt van wat precies een verward persoon is

Politie: zorgen over toename incidente verwarde mensen

In totaal waren er in heel het land in 2017 83.501 incidenten geregistreerd met verwarde personen. Dat betekent dat dagelijks honderden politiemensen ermee te maken hebben.

