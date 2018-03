Met één muisklik een buurtgenoot helpen

Verschillende organisaties die meehelpen met het promoten van de website zijn aanwezig bij de lancering en de feestelijke borrel. Sommigen hebben zelfs al een account aangemaakt. "Deze week hebben we één van onze cliënten geholpen, hij is bezig met zijn inburgering en mist de interactie om de Nederlandse taal nog te verbeteren en te optimaliseren", vertelt Allan de la Cerne Enriquez, maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland trots. "Het is vooral ook dat vluchtelingen iets terug kunnen doen voor de samenleving, dus dat ze ook hulp kunnen aanbieden", voegt zijn collega en teamleider Imke Tramper eraan toe.

De hoogste tijd

De site bestaat landelijk al 5,5 jaar en daarom werd het volgens de wethouder van Terneuzen hoog tijd dat de stad zich hierbij aansloot. "Het is heel dichtbij als iemand hulp nodig heeft bij boodschappen bijvoorbeeld. Er zijn altijd mensen die je willen helpen en vlakbij jou in de buurt wonen", licht Cees Liefting toe. Voor de organisatie is het volgens Dorine Snel, marketing- en communicatiemanager van Wehelpen, ook belangrijk dat er op lokaal gebied aandacht aan gegeven wordt. "Hoe meer mensen meedoen, des te groter is de kans dat ze elkaar vinden", aldus Snel.

Site WeHelpen gelanceerd

Er zijn verschillende sites met hetzelfde idee, maar die hebben een puntensysteem of kunnen mensen vragen om een financiële vergoeding voor hun diensten. "Dat is bij ons niet zo en wij zijn daarin de enige in Nederland. Wij doen het puur en alleen voor het goede gevoel, het geluksgevoel dat het mensen oplevert als ze elkaar helpen", vertelt Snel.

Geen sekspraat

De profielen zijn anoniem en bevatten alleen naam, achternaam, woonplaats, de hulp die wordt gevraagd of aangeboden en een korte biografie. Daarna kunnen mensen onderling via privéberichten een afspraak maken, maar dit is niet bedoeld voor seksueel contact. "Het is geen datingsite en echt bedoeld voor informele hulp. Stel dat er daardoor een klik ontstaat, wie weet waar het dan eindigt", zegt Snel. "Stel dat het snel duidelijk wordt dat iemand er alleen op zit om te daten dan krijgt diegene een waarschuwing en wordt daarna geblokkeerd of verwijderd", aldus Snel.