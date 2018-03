De Piek mag een jaar langer openblijven

Wethouder Sem Stroosnijder van Vlissingen (foto: OZ)

De gemeente wilde in eerste instantie de subsidie van het Vlissingse poppodium stoppen en per 1 september de huur van het pand opzeggen, zodat het verkocht kan worden. Tegen dat besluit is veel protest geweest, onder andere in de vorm van een protestlied en een reddingsplan van beheerder Cultuurwerf. Dat plan is volgens het Vlissingse college te duur.

Geld moet nog gevonden worden

Wethouder Sem Stroosnijder van Vlissingen zegt dat De Piek inderdaad een jaar langer open kan blijven, 'al moet het geld nog wel gevonden worden'.