Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: Uitstel, burenhulp en stevig gesprek

Op de ochtend van vrijdag 2 maart worden we wakker in Zeeland met in het nieuws:

(foto: Omroep Zeeland) De gemeenteraad van Vlissingen heeft gisteren unaniem een motie aangenomen om poppodium De Piek een jaar langer open te houden. Lees ook: De Piek mag een jaar langer openblijven Terneuzen heeft een WeHelpen.nl-website (foto: Omroep Zeeland) Voor elkaar Terneuzen heeft zich aangesloten bij WeHelpen.nl. Op die website wordt gratis vrijwillige hulp aangeboden en gevraagd. Eerder sloot Hulst zich al aan bij deze moderne vorm van burenhulp. Lees ook: Hulpwebsite vooral voor hulp, niet voor seks Het duurt lang voordat in Goes kapotte straatlantaarns gerepareerd worden (foto: Omroep Zeeland) Donker op straat De gemeente Goes heeft een stevig gesprek gevoerd met het bedrijf dat de straatlantaarns onderhoud. De gemeente vindt het veel te lang duren voordat de straatlantaarns worden gerepareerd. Lees ook: Irritant! Onderhoud lantaarns Goes faalt De 11-jarige Eliane maakte deze foto gisteren bij de Oosterschelde (foto: Eliane Koopman via Omroep Zeeland Flickr) De koude periode van de afgelopen week houdt vandaag nog aan. Door een vrij krachtige oostelijke wind schommelen de temperaturen de hele dag rond het vriespunt. Door overtrekkende wolkenvelden zal de zon zich minder laten zien dan de afgelopen dagen. Vanavond kan er plaatselijk lichte sneeuw vallen.