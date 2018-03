Lou Geuze uit Poortvliet is nog steeds vrijwilliger, op zijn tachtigste!

Op zijn 22ste begon Lou Geuze bij het Rode Kruis met het geven van EHBO-cursussen. Nu, bijna zestig jaar later, werkt hij nog steeds als vrijwilliger. "Het is de rode draad in mijn leven." In al die jaren was hij naast zijn werk als productiemedewerker bij Bruynzeel Keukens actief als hulpverlener bij evenementen, als cursusleider, als chauffeur en als begeleider bij de bloedbank.

Zilveren medaille

Voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk kreeg Lou Geuze deze maand de zilveren Medaille van Verdienste, een hoge onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis. "Ik was ervan verrast natuurlijk", zegt hij, "Je doet het er niet voor, maar het is toch leuk a' je 't krijgt."