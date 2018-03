'Zeeland moet mariniers verleiden om hiernaartoe te komen'

Het merendeel van de mariniers die nu zijn geplaatst in de marinekazerne in Doorn willen niet meeverhuizen naar de nieuwe kazerne in Vlissingen. De vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) zegt steeds meer meldingen te krijgen van mariniers die een verhuizing niet zien zitten.

Als grootste bezwaar wordt Zeeland als woonomgeving genoemd. Volgens de mariniers is er te weinig werk te vinden voor hun partners. "Daar zijn grote zorgen over", zei Jean Debie, voorzitter van de VBM, in het Omroep Zeeland radioprogramma Zeeland wordt wakker.

'Het gaat om het beeld'

Dat er in Zeeland juist erg veel vacatures te vinden zijn, in verschillende sectoren, dat wist Debie nog niet. En hij heeft daar niet direct een antwoord op. Toch blijven volgens Debie de klachten overeind. "Het gaat om het beeld dat de mensen hebben. En als dat beeld niet klopt dan heeft de provincie nog wat uitleg te plegen."

Daarnaast hoort de VBM van haar leden ook dat ze Vlissingen te ver van hun andere werkplekken vinden liggen. Behalve in Vlissingen, moeten ze ook naar Den Helder. En die reisafstand vinden ze te groot. Debie vreest dat door de verhuizing meer mariniers Defensie verlaten en er met moeite nieuwe militairen geworven kunnen worden.

Privacy

Behalve bij de locatie zet de Debie ook zijn vraagtekens bij de voorzieningen van de nieuwe kazerne. Zo wilden de militairen eenpersoonskamers vanwege de privacy, maar dat is afgewezen. Defensie rekent erop dat meer militairen in de omgeving van de kazerne gaan wonen en er dus minder slaapplekken nodig zijn. Onterecht volgens de vakbond.

Ook zijn de mariniers niet blij met de trainingsmogelijkheden. Die zijn volgens de vakbond te beperkt, waardoor de mariniers onnodig ver moeten reizen naar geschikte trainingslocaties.

Redenen zoeken

Jean Debie spreekt tegen dat er naar redenen wordt gezocht om maar niet te hoeven verhuizen naar Vlissingen. "Een deel van de mariniers zegt dat ze in Doorn willen blijven, maar er is ook een deel dat zegt 'een nieuwe kazerne in Vlissingen biedt perspectief', maar dan moet het wel een perfecte kazerne worden. Met voldoende privacy, parkeergelegenheid, sportfaciliteiten en een schietbaan waar we onze oefeningen kunnen doen."

Geen argumenten

Het is niet de eerste keer dat er kritiek wordt geuit op de nieuwe kazerne. In januari liet de militaire vakbond AFMP al weten dat niet alle beloftes van de mariniers werden vervuld. Een woordvoerder liet toen weten dat er geen argumenten meer waren om te verhuizen naar Vlissingen.

Het provinciebestuur reageerde daar verbaasd op. Gedeputeerde Carla Schönknecht liet weten niet op de hoogte te zijn van een eventueel 'uitgeklede kazerne'. De verantwoordelijkheid over de invulling van de kazerne ligt echter niet bij de provincie, maar bij het ministerie van Defensie liet Schönknecht weten. "Wij moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur en het terrein op orde zijn".

