'Ik kwam alleen te staan met drie kinderen en toen was daar Hetty'

Het runnen van een gezin met jonge kinderen is niet altijd makkelijk, zeker als de omstandigheden niet mee zitten. Naast professionele hulpverlening, kan een vrijwilliger die elke week even langskomt voor een praatje of wat gezelligheid, dan een verademing zijn voor ouders. En dat is precies het doel van het project Home-Start van vrijwilligersorganisatie Humanitas.

Een uitgebreide douche

Voor Deborah Tolsma uit Vlissingen kwam vrijwilliger Hetty Begheyn als geroepen. "Ze was echt mijn steun en toeverlaat in die zware periode. We hebben enorm veel gepraat. En ze heeft me een beetje ontlast. Dan zei ze: 'Neem jij maar een uitgebreide douche, dan let ik even op de kinderen.' Het grote verschil met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker is dat die meer op afstand blijft. Dit gaat veel dieper, Hetty is echt een maatje."

Shady, het vierjarige zoontje van Deborah Tolsma (foto: Omroep Zeeland)

Home-Start+ ook voor pubers

Het project Home-Start biedt nu opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen tot een jaar of zeven, maar heeft plannen om uit te breiden naar gezinnen met oudere kinderen tot vijftien jaar. Volgens coordinator Petra van Eenennaam is daar behoefte aan. "Op dit moment zitten we in de testfase. Bij gezinnen met oudere kinderen heb je als vrijwilliger ook meer contact met pubers in het gezin. Als het lukt met subsidie aanvragen en dergelijke, willen we in 2019 met Home-Start+ starten."

Deborah Tolsma vond een luisterend oor bij vrijwilliger Hetty Begheyn (foto: Omroep Zeeland)

Hetty Begheyn is inmiddels drie jaar vrijwilliger bij Home-start. "Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het zijn vaak moeders met jonge kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben. Omdat ik vrijwilliger ben, hoef ik geen verslagen te maken of vinkjes te zetten. Je staat naast het gezin en bent daardoor niet bedreigend."

Tot rust gekomen

Met Deborah Tolsma gaat het weer goed. "We zijn gestabiliseerd, er is weer rust gekomen. Hetty komt nu niet meer wekelijks langs, maar we hebben nog steeds contact met elkaar!"