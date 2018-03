Medaille voor omstanders die gezin uit water haalden

Eén van de kinderen overleed later in het ziekenhuis.

(foto: Provicom)

De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Kapelle, omdat het getroffen gezin uit die gemeente komt. In totaal werden veertien professionele en niet-professionele hulpverleners daar bedankt voor hun moed en inzet.

Vier omstanders waren voor de komst van de hulpdiensten het water ingegaan om de moeder met haar twee kinderen uit de auto te halen. Zij zijn beloond met een onderscheiding.

Dat de uitreiking precies een jaar na het ongeluk plaatsvond, was een bewuste keuze volgens het Carnegie Heldenfonds. De man van de moeder had een paar weken geleden een 'dringend verzoek' ingediend bij het fonds voor de onderscheidingen. Die aanvraag is vervolgens met spoed behandeld.

Een bronzen legpenning wordt uitgereikt aan mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of dat hebben geprobeerd. Het loffelijk getuigschrift is een bewijs van moedig gedrag.

De uitreiking vond plaats op initiatief van de moeder en haar echtgenoot.

