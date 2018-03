12,8 miljoen tekort om wegen op minimale kwaliteit te houden

De N57 bij Neeltje Jans (foto: Omroep Zeeland / Conny van der Horst)

De situatie is nijpend. Want als het tekort niet wordt aangevuld, is de provincie niet in staat om de Zeeuwse infrastructuur te laten voldoen aan minimale eisen. Voor 2018 is er nog wel genoeg geld, maar vanaf 2019 komt de provincie geld tekort.

Er is al een oplossing in de maak om het tekort van 12,8 miljoen euro op te vangen. Omdat de provincie Zeeland financieel in de problemen zit, willen andere provincies te hulp schieten. Zij zijn van plan om de komende drie jaar 20 miljoen euro aan Zeeland over te maken. Voorwaarde is wel dat de provincie Zeeland zelf ook zorgt voor extra inkomsten ter waarde van tien miljoen euro.

Lees ook:

Hogere wegenbelasting

Daarom zijn er plannen om het provinciale deel van de Zeeuwse wegenbelasting te verhogen, de zogenoemde opcenten. In het voorstel staat dat een gemiddelde autobezitter in 2019, 2020 en 2021 15 euro per jaar extra gaat betalen. Het extra geld wil de provincie Zeeland gebruiken om de tekorten voor het wegenonderhoud aan te vullen.