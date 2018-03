Multraship na 35 jaar 'plots' uit het vertrouwde jasje gegroeid

Een sleper van Multraship begeleidt een zeeschip op het kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: Otto Vosveld)

Het besluit om te verhuizen werd pas een maand geleden genomen. Doordat er nieuwe medewerkers waren bijgekomen, was er niet voldoende plaats meer. Het hoofdkantoor zit vanaf volgende week in het Schuttershofgebouw in Terneuzen waar het bedrijf twee verdiepingen heeft gehuurd.

Het gaat om een tijdelijke locatie. Multraship gaat een nieuw hoofdkantoor bouwen op de Buitenhaven in Terneuzen. Wanneer dat klaar is, is nog niet helemaal bekend, omdat ze met de planning afhankelijk zijn van de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

Lees ook: