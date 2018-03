Zeeland gaat mariniers verleiden met virtual reality

Mariniers oefenen op badstrand Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat laat weten al concrete plannen te hebben om de mariniers te verleiden naar Zeeland te komen. Tijdens de familiedag kunnen aanwezigen onder andere door middel van virtual reality een kijkje nemen in Zeeland. Ook krijgen ze informatie over de woonmogelijkheden en vacatures in Zeeland.

Vakbond slecht geïnformeerd

De Bat omschrijft de families van de mariniers juist als een enorme kans voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. "Ik denk dat ze nergens beter en prettiger kunnen wonen. Het lijkt erop dat de vakbond niet goed geïnformeerd is. De arbeidsmarkt in Zeeland heeft voldoende potentie. Er zijn op allerlei fronten vacatures, in de techniek, zorg, horeca, toerisme en dienstverlening. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er zijn vacatures."

Jo-Annes de Bat over kritiek vakbond

De mariniers zijn nu gevestigd in Doorn in de provincie Utrecht, in 2021 verhuizen ze naar de nieuwe kazerne in Vlissingen. De vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) zegt steeds meer meldingen te krijgen van mariniers die een verhuizing niet zien zitten.

Volgens de vakbond zijn de voorzieningen in de nieuwe kazerne niet goed genoeg, maar ook de omgeving staat de mariniers tegen. Zo zou er onvoldoende werkgelegenheid voor hun partners zijn. Bij de woordvoerder is niet bekend dat er in Zeeland juist wel veel vacatures zijn: "Het gaat om het beeld dat de mensen hebben. En als dat beeld niet klopt dan heeft de provincie nog wat uitleg te plegen."

