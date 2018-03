'Helft van de gescheiden mensen heeft spijt van scheiding'

Die cijfers zijn de aanleiding voor een uniek initiatief, het Zeeuwse Scheidingshuis. Grondlegger Casey Xavier: "Uit verschillende bronnen kwam ik tegen dat ongeveer 50 procent van de mensen op langere termijn spijt zou hebben van de echtscheiding."

Het opzetten van een Zeeuwse Scheidingshuis zat al langer in het hoofd van Casey Xavier. Hij is financieel specialist en komt op die manier veel in aanraking mensen die een scheiding doormaken. In het Zeeuwse Scheidingshuis heeft hij verbinding gezocht met onder meer een psycholoog en relatietherapeut. "Om eigenlijk een stap terug te doen", vertelt hij.

We kijken of er een basis is dat mensen met hulp van een externe partij kunnen kijken of relatieherstel mogelijk is."" Casey Xavier - Het Zeeuwse Scheidingshuis

Xavier: "Om eerst te kijken van, hebben mensen hulp gezocht, gevonden, gekregen. Dus we proberen het bewustzijn te verhogen van wat de gevolgen zijn van de echtscheiding. En we kijken of er een basis is dat mensen met hulp van een externe partij kunnen kijken of relatieherstel mogelijk is."

(foto: Omroep Zeeland)

Toch besloten te scheiden

Als besloten wordt dat de scheiding wordt doorgezet, gaan Plan B in werking, vertelt Xavier. "Mensen zo goed en zo snel mogelijk door de ellende heen helpen. Dat is en blijft het dan." Daar is dan weer een regisseur beschikbaar die kan kijken naar een financieel specialist of een notaris, om ervoor te zorgen de scheiding zo goed en zo snel mogelijk kan worden opgestart en afgerond.

Casey Xavier weet dat de dienstverlening geld kost maar zegt dit niet met commerciële motieven te doen: "Het gaat mij echt om het zo goed mogelijk voorkomen van de vernietigende impact die scheidingen met zich mee kunnen brengen. "

Percentage gescheiden mensen van de totale bevolking

2014 2015 2016 2017 Noord-Zeeland 6,5 6,8 6,9 7,1 Walcheren 8,1 8,2 8,4 8,5 Bevelanden 6,8 6,9 7,1 7,3 Zeeuws-Vlaanderen 8,2 8,3 8,4 8,5 Zeeland 7,5 7,7 7,8 8,0 Nederland 7,0 7,4 7,5 7,6

Eén van de aangesloten dienstverleners bij het Zeeuwse Scheidinghuis is psycholoog is Daan Dumon Tak. Ze gelooft niet dat het haar kwalijk genomen wordt wanneer ze een koppel een scheiding uit het hoofd praat. Dan worden er geen verdere kosten gemaakt. "Daar gaat het niet om en bovendien is er werk genoeg."

Dienstverleners gaan te snel

Daar is scheidingsadvocaat Michiel Krijger het mee eens. Hij krijgt weleens het gevoel dat dienstverleners te snel een scheiding faciliteren. Terwijl er nogal eens twijfel ontstaat onderweg.