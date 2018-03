Voorstel stoppen ZB Planbureau weggehoond

Statenlid Francois Babijn van de Partij voor Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het ZB Planbureau kwam onder vuur te liggen na het rapport De Staat van Zeeland. Daarin stelden onderzoekers dat er sprake was van een leegloop van het platteland. Die cijfers bleken niet te kloppen. Het Zeeuwse onderzoeksinstituut kreeg een storm van kritiek te verduren. Het dagelijks provinciebestuur heeft het ZB Planbureau op het matje geroepen. En er komt nog een debat in Provinciale Staten.

Maar daarop wilde de Partij voor Zeeland niet wachten. Statenlid Francois Babijn kwam vanmorgen al met een motie om de subsidie voor het ZB Planbureau per direct of zo snel mogelijk stop te zetten. Hij stelde in zijn motie dat het Planbureau zijn krediet heeft verspeeld, dat het rapporten uitgeeft waarop niemand zit te wachten en dat er in die rapporten ook nog eens grove onjuistheden staan.

'Uiterst vreemd'

Die motie ging zelfs andere partijen die kritisch zijn over het ZB Planbureau veel te ver. De SP, die toch zelf ook een discussie wil over de nut en het noodzaak van het Zeeuwse onderzoeksinstituut, sprak van een uiterst vreemde actie van de Partij voor Zeeland. Statenlid Ronald Viergever: "Deze motie komt veel te vroeg. Ik wil niet snel voorstellen van politieke partijen in verband brengen met verkiezingen (21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, red), maar dit wekt echt de indruk dat dit puur voor de bühne is."

De hoofdvestiging van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ook de VVD sprak van verkiezingsretoriek. Fractievoorzitter Kees Bierens: "Ook wij willen een brede discussie over nut en noodzaak van het ZB Planbureau als zelfstandig onderzoeksinstituut. Maar wat de Partij voor Zeeland wil, is geen haalbare kaart."

Wrok en frustratie

Ria Rijksen van de ChristenUnie stelde dat er uit de motie van de Partij voor Zeeland een enorme wrok en frustratie sprak over het onderzoeksinstituut, dat blijkbaar niet opereert zoals Francois Babijn zou willen. "Maar ik ben blij met het democratisch voorrecht dat er instituten als het ZB Planbureau bestaan die de politiek ook tegen de haren in durven strijken."

De motie van de Partij voor Zeeland kreeg alleen steun van de PVV. Komende week wordt wel een spannende week voor het ZB Planbureau. Eerst moeten de onderzoekers dinsdag op het matje komen bij het dagelijks provinciebestuur. Vrijdagmiddag gaan Provinciale Staten debatteren over het Zeeuwse onderzoeksinstituut.