Ouderen al dagen in de kou door kapotte verwarming

Verwarmingsinstallatie valt uit bij Woonzorg complex Hof Klarenbeek (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag gebeurde het: een storing in het verwarmingssysteem van de bewoners van het woonzorgcomplex. Er was geen verwarming meer en ook geen warm stromend water. Bewoners, zoals Tiny van der Weide (76), konden niets anders doen dan met een deken op de bank te gaan zitten. "Het werd niet warmer dan 18 graden in mijn woonkamer," zegt ze.

Opnieuw storing

Zorgstroom die de bewoners van zorg voorziet belde meteen met degene die de storing zou kunnen en moeten verhelpen, ZON Energie uit Spanbroek. Die dacht eerst het probleem in de woningen te kunnen oplossen, maar dat was niet zo. Het bedrijf heeft vervolgens de storing opgelost, maar vanmorgen vroeg was de storing er weer. ZON Energie weet niet waardoor de storing veroorzaakt wordt.

Elektrische kachel

Alle bewoners van Hof Klarenbeek hebben een elektrische kachel gekregen om er toch een beetje aangenaam bij te kunnen zitten. Hoe lang de storing gaat duren is nog niet bekend.