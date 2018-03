Waarschuwing: Plaatselijk glad door ijzel

(foto: Omroep Zeeland / Nella Padmos)

"Het gaat om minimale hoeveelheden", zegt Moniek Wulms van Meteo Group. "Door de koude lucht verdampt de meeste neerslag voordat het de grond bereikt. Maar daar waar wel wat valt, wordt het meteen glad." Het is de voorbode van zachte lucht die de kou gaat verdrijven. Vanavond en vannacht gaat het in Zeeland sneeuwen, dan wordt het in de hele provincie glad.

10 graden

In het weekend is het gedaan met de vrieskou. Zondag kan het tien graden worden.