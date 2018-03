De Lange zet eerste stap naar stagecontract Katusha

Wielrenner Thijs de Lange heeft vandaag de opening van de Wattmeister Challenge in Utrecht gewonnen. De coureur uit Kattendijke versloeg Jeen de Jong en Daniel Abraham Gebru.

In de Wattmeister Challenge rijden de renners indoor. Degene die het hoogste aantal wattage per kilogram gewicht trapt, is de winnaar. De Lange hield het 1 uur en ruim 5 minuten vol, goed voor een score van net geen 5,6 watt per kilo lichaamsgewicht.

De wedstrijd van vandaag was de eerste van zes Wattmeister Challenges. Na die zes voorrondes, mogen de beste tien renners het in de finale tegen elkaar opnemen. De winnaar van die finale krijgt een stagecontract bij Katusha-Alpecin, een ploeg die uitkomt in de World Tour.