Bobso Architect uit Goes maakt single met Shaggy

Sydney Samson & Shaggy ft. Bobso Architect & Hosai

In Zeeland ben je nog niet zo bekend. Waar kom je vandaan en wanneer ben je met muziek begonnen?

Ik heb heel m'n leven al muziek gemaakt. Vier jaar geleden is de hobby uit de hand gelopen. Ik was elf toen ik hier ben gekomen. Mijn moeder was een politiek vluchteling. Ik kom van een plek waar het niet rustig was. Goes is heel rustig en zodoende was ik degene die rustig moest worden. Ik maak muziek en daarnaast heb ik een bijbaantje. Mijn vriendin is diëtiste en sportlerares met een eigen praktijk. Ik ben daar sales assistant.

Waar komt de naam Bobso architect vandaan?

Vroeger heb ik gekickboxt. Toen werd ik Bobo genoemd, omdat ik een rustige guy was. Toen ik muziek ging maken, moest ik mezelf een naam geven, en dat werd Bobso. Dat Architect is later gekomen. Ik bouw liever iets dan dat ik breek. Met woorden kan je veel bouwen.

Wat voor soort muziek maak je?

Mijn muziek is een mix van reggae, met soul en R&B. Maar tegenwoordig doe ik ook aan pop. Ik zing in verschillende talen: Engels en Frans, ik probeer een beetje mezelf uit te dagen en uit de comfort zone te stappen.

Bobso Architect INTERNET

Hoe ben je met Shaggy in contact gekomen?

Ik werk al enkele jaren samen met producer Sydney Samson in het project Deadly Zoo. Hij is een heel getalenteerde producer, die doorbrak met het nummer Riverside (2009). Hij kende Shaggy en zodoende kan hij van alles in elkaar zetten. Via hem hebben we Shaggy op de plaat gekregen.

Heb je hem ook ontmoet?

Ja, ik heb Shaggy ontmoet. Heel veel artiesten waar ik fan van ben, waar ik naar luisterde toen ik klein was, ontmoet ik tegenwoordig. Een paar maanden geleden was ik in Engeland, Newcastle en daar heb ik Sting ontmoet. We hebben samen gegeten en wijn gedronken. Maar ik ben mezelf en laat het niet naar m'n hoofd stijgen. Wat ik aan hem heb gemerkt: Sting is heel gewoon. Toen ik de zaal binnenstapte waar hij repeteerde, zag hij mij en hij liep naar me toe om me een hand te geven. Hij is gewoon een mens. Zolang je een mens blijft, blijf je ook groeien.