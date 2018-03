International Jobse wil passie voor basketbal overbrengen op kinderen

Jobse en Van Rozendaal spelen in het Nederlandse 3x3 basketbalteam. Deze nieuwe vorm van basketbal heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Op de Olympische Spelen in 2020 staat de sport zelfs op de agenda. De 33-jarige Jobse heeft als droom om de Olympische Spelen te halen.

Nederland staat er momenteel internationaal gezien goed voor. Bij het wereldkampioenschap in 2017 werd Oranje verrassend tweede achter Servië.

De spelregels bij 3x3 basketbal zijn iets anders dan in het reguliere basketbal. Er wordt op een half veld gespeeld met één basket. Ieder team bestaat uit drie spelers en één reserve. Het team dat als eerste 21 punten scoort of de meeste punten heeft na tien minuten speeltijd, wint de wedstrijd.

Jesper Jobse (foto: Omroep Zeeland)

Jobse is geboren en getogen in Vlissingen en kreeg de uitnodiging van basisschool Het Kompas in Oost-Souburg (waar zijn moeder werkt) om een clinic te verzorgen. "We proberen de kinderen via sport enkele vaardigheden mee te geven die belangrijk zijn in het leven, zoals zelfvertrouwen en het naleven van dromen."

De kinderen kregen les in passen, dribbelen en balvaardigheid. En uiteraard lieten Jobse en Van Rozendaal ook zien hoe je moet dunken.

