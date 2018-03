Directeur van Axels administratiekantoor verdacht van fraude

(foto: Omroep Zeeland)

De politie heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar de verdachte en zijn administratiekantoor. Hij zou zijn klanten hebben opgelicht door een belegging aan te bieden waarbij het rendement deels werd gefinancierd uit de inleg van weer andere klanten, zogenoemde Ponzifraude.

Twee miljoen euro

Tussen 2007 en 2016 zou het administratiekantoor ten minste 21 slachtoffers hebben gemaakt. Ze gaven hun spaargeld aan de man in de hoop op een hoger rendement dan bij banken of reguliere beleggingsfondsen. Het gaat om ongeveer twee miljoen euro dat vervolgens in rook is opgegaan.

Uit het onderzoek is gebleken dat de 71-jarige man het geld heeft gebruikt om de tegenvallers bij zijn andere bedrijven weg te werken. Maar ook die twee miljoen euro bleek niet genoeg om de financiële gaten te dichten. Het gevolg was dat de directeur en zijn bedrijven in de zomer van 2016 persoonlijk en zakelijk failliet werden verklaard.

De verdachte man heeft vanaf dinsdag twee dagen vastgezeten. Hij mag thuis zijn rechtszaak afwachten.