Voetbalclubs Domburg en Oostkapelle willen fusieproces starten

Op 15 maart mogen de leden van beide verenigingen zich in een extra vergadering uitspreken over de plannen bij Oostkapelle en Domburg. Als de leden akkoord zijn, zal worden begonnen met een fusieproces. De eerste stap zal zijn om de samenwerking met ingang van volgend seizoen uit te breiden naar meer jeugdteams. "Een volgende fase kan een volledige fusie zijn", zo laten de clubs weten in een persverklaring.

In het fusieproces wordt ook Sportvereniging DOK uit Oostkapelle betrokken. Deze vereniging biedt sporten aan als badminton, gymnastiek, judo en jiu-jitsu. De leden van DOK hebben al in november 2016 toestemming verleend om de mogelijkheden tot een fusie te onderzoeken.

Als Domburg, Oostkapelle en DOK fuseren ontstaat één grote omni-vereniging.