Laatste dag ijspret: "We hebben in ieder geval geschaatst"

Zoals die in Sluiskil: "Als we open kunnen, dan doen we dat. Zelfs al is het voor een paar uurtjes", aldus Piet de Kerf, voorzitter van IJsclub de Scheve Schaats.

'Zo leuk om te doen'

In Krabbendijke kon voor de tweede dag op rij worden geschaatst. Tientallen kinderen draaiden rondjes, lachten en schaatsten erop los. "Het is zo leuk om te doen! Het kan niet zo vaak in Nederland", aldus een vrolijk meisje. "Ik zou het wel jammer vinden als we morgen niet kunnen schaatsen", vult een ander aan. "Maar dan hebben we wel kunnen schaatsen. En we hebben plezier gehad, daar gaat het om."

Lees ook: