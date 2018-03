FC Dordrecht lijdt pijnlijke nederlaag in strijd om periode

De Nooijer lijdt pijnlijke nederlaag met FC Dordrecht (foto: Orange Pictures)

De voornaamste concurrent, FC Emmen, speelde niet en stond al één punt voor op FC Dordrecht. Bliek stond de hele wedstrijd op het veld.

Istvan Bakx keerde na een schouderblessure terug in de basisopstelling van FC Oss en gaf in de slotminuten van de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden de beslissende pass op Norichio Nieveld die de 2-1 maakte. Oss bezet de negende plaats in de Jupiler League.

Helmond Sport

Roy Hendriksen uit Middelburg boekte met Helmond Sport zijn zesde zege van het seizoen. Ze wonnen met 2-0 van Jong AZ en stijgen op de ranglijst van de negentiende naar de achttiende plek.