Veel ongelukken door gladheid

Ongeval in Cadzand door gladheid (foto: hvzeeland)

IJzendijke

De gewonde was een vrouw die op de N61 bij IJzendijke de macht over het stuur verloor en tegen de vangrail botste. Ze kwam tot stilstand op de parallelweg. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Philippine

Aan het begin van de avond raakte op de Lozeschorweg bij Philippine een bestelbus van de weg. Toen de hulpdiensten arriveerden was er niemand meer bij het busje aanwezig. De bus was beschadigd.

Arnemuiden

Rond 21.30 uur werd een ongeluk gemeld op de A58 bij Arnemuiden, waarbij een inzittende bekneld zou zijn geraakt. Uiteindelijk hoefde de brandweer niet in actie te komen. De gewonde is onderzocht door ambulancepersoneel.

Automobilist doorgereden na botsing met hek (foto: OZ)

Hengstdijk

Op de Koningsdijk bij Hengstdijk verloor een onbekende automobilist rond 22.00 uur de macht over het stuur. De auto ramde een houten hek en de bestuurder kon ternauwernood voorkomen dat de auto van de dijk afraakte en tegen een huis tot stilstand zou komen. Daarna reed de automobilist door. De auto raakte beschadigd.

Cadzand

Rond middernacht is de brandweer uitgerukt voor een ongeluk op de Retranchementseweg bij Cadzand. Daar was door de gladheid een bestelbus van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen.

Tholen

En bij een ongeluk op de Postweg in Tholen is vanmorgen rond 5.30 uur een auto van de weg geraakt. Door de gladheid gleed de auto van een vrouw van de weg en kwam in de sloot terecht. Omdat niet duidelijk was de bestuurster zelf uit de auto kon komen is ook de brandweer opgeroepen. Na onderzoek door het ambulancepersoneel hoefde de vrouw niet naar het ziekenhuis.