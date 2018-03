GOES-speler Van Hecke maakt overstap naar NAC Breda

Jan Paul van Hecke (foto: Omroep Zeeland)

Van Hecke (17) verruilde begint dit seizoen JVOZ voor GOES en maakt al het hele seizoen indruk in de ploeg van trainer Rogier Veenstra, dat uitkomt in de zondag hoofdklasse. "NAC was een paar keer komen kijken en naar aanleiding daarvan mocht ik op stage komen." Van Hecke trainde twee keer mee en speelde een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht A1, dat duel ging met 2-1 verloren.

"NAC is een mooie club met fanatieke supporters. Ik ben al wel eens een paar keer wezen kijken en er hangt altijd een goed sfeertje." Breda is geen onbekende plek voor de familie Van Hecke. De broer van Jan Paul, Klaas die ook bij GOES speelt, zat al eerder in de jeugd van NAC.

Jan Paul van Hecke en de club gaan de komende weken om de tafel om de laatste plooien glad te strijken. "We moeten nog even kijken hoe we het met school en vervoer gaan doen. Maar de club heeft in ieder geval gebeld dat ik mag komen."