Fransman gearresteerd na wilde achtervolging in Tholen

Politieauto (foto: oz)

Aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom zagen agenten om 19.20 uur een rode Renault Clio met hoge snelheid door de straat rijden. Ze besloten het voertuig te controleren toen op hetzelfde moment via de portofoon een bericht binnenkwam dat kort daarvoor in Roosendaal een ontvoering had plaatsgevonden van een 16-jarige jongen, waarbij een rode Renault Clio betrokken zou zijn.

Op drie wielen verder

De agenten wilden een stopteken geven waarna de bestuurder zulke rare capriolen maakte dat andere weggebruikers de stoep opreden om ruimte te geven. Aan het eind van de straat botste de auto ergens tegenaan waardoor die een voorbumper en een voorband verloor. De bestuurder reed op drie wielen door en haalde daarbij nog een snelheid van 100 km/u.

Uit de bocht gevlogen

Tijdens de achtervolging reed de vluchtende man regelmatig op de verkeerde weghelft. Uiteindelijk kwam hij in de bocht van de Markiezaatsweg met de Van Konijnenburgweg tegen een verkeerspaal tot stilstand. De achtervolgende agenten zetten hun politieauto tegen de achterzijde van de Renault aan om te voorkomen dat hij weg zou rijden.

Over dienstvoertuig gereden

De Fransman probeerde alsnog te ontsnappen, gaf vol gas en reed met zijn auto over de voorkant van het dienstvoertuig heen. Vervolgens reed hij met hoge snelheid recht op één van de agenten af. Deze kon nog net opzij springen. Getuigen vertelden dat zij een auto op drie wielen richting Tholen zagen rijden. Omstreeks 19.50 uur werd de verdachte auto leeg teruggevonden op een parkeerplaats in Tholen. Kort daarop werd de bestuurder aangehouden bij een benzinestation op de Postweg. Hij bleek een flinke som geld bij zich te hebben waarvan de herkomst onduidelijk is.

Zaak staat los van 'ontvoering' Rucphen

De verdachte is voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Bergen op Zoom. Beiden agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van een grote som geld, roekeloos rijgedrag en het negeren van een stopteken. Het voertuig is voor onderzoek veilig gesteld en weggetakeld. Inmiddels is duidelijk dat deze rode Renault Clio niet betrokken is geweest bij de ontvoering van een 16-jarige jongen uit Roosendaal.