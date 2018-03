Dronken automobilist wil politie omkopen en plast in cel

(foto: OZ)

De politie wilde de man, 29 jaar en afkomstig uit Borsele, rond 2.30 uur aanhouden op de Buthdijk bij Axel. Die ging er aanvankelijk met hoge snelheid vandoor, maar stopte op de Sasweg.

Geld aanbieden

Meteen nadat hij was uitgestapt probeerde hij de politie om te kopen door de agenten geld aan te bieden. Die gingen daar niet op in. Uit een blaastest bleek dat de verdachte te veel had gedronken.

In het politiebureau weigerde de man alle medewerking. Terwijl de agenten een bekeuring uitgeschreven urineerde de man uit protest in zijn cel. Hij krijgt binnenkort een rekening van een schoonmaakbedrijf. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt.