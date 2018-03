Stitan en Sanderse de sterksten in Kustcross

De Kustcross maakt deel uit van De Zeeuwse Crosscompetitie. De eindzege van de competitie ging bij de mannen naar Erwin Harmes die, ondanks dat hij verkeerd liep, in Vlissingen op een derde plek eindigde. Harmes had zonder de vergissing hoger kunnen eindigen aangezien hij op dat moment nog op de tweede plek liep. Tim van den Broeke profiteerde van dat foutje en liep naar de tweede plek. De zege in de Kustcross ging naar de 28-jarige Yunis Stitan uit Zierikzee in een tijd van 35 minuten en 16 seconden.

Kustcross

10,1 km mannen 1. Yunis Stitan Zierikzee 35.16' 2. Tim van den Broeke Vlissingen 35.41' 3. Erwin Harmes Middelburg 36.14'

Sanderse overtuigend de sterkste

Bij de vrouwen liep Monica Sanderse de hele wedstrijd op kop. De Vlissingse gaf die voorsprong niet meer uit handen en pakte in een tijd van 43 minuten en 49 seconden de winst in de Kustcross en de eindzege van de competitie. Voor Sanderse was de Crosscompetitie een voorbereidingswedstrijd op de Marathon Zeeuws-Vlaanderen die zij in april wilt lopen. Achter Sanderse kwam Mirthe Overkamp uit Vlissingen als tweede over de finish, Esther Platteeuw maakte het podium compleet.

Kustcross