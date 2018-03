Grijpskerke zamelt 4500 euro in voor goede doel, onder toezicht van Zeeuwse Sien

In het dorpshuis Nimmerdor was er een sponsordag met verschillende activiteiten, zoals de verkoop van warme wafels en Zeeuwse babbelaars, een creatieve markt met zelfgemaakte cadeauartikelen, een loterij en een sponsorloop voor kinderen. Het geld dat hiermee wordt opgehaald gaat naar Stars in Heaven, een team dat op 23 en 24 juni 2018 meedoet aan de Home Ride, een sponsorwielertocht van het Ronald Mc Donald Kinderfonds.

Ronald McDonaldhuis

Stars in Heaven staat onder leiding van teamcaptain Alexander Dekker. Hij heeft samen met zijn vrouw Saskia Geschiere aan den lijve ondervonden hoe belangrijk een Ronald McDonaldhuis kan zijn. In zo'n huis, vlakbij ziekenhuizen, kunnen ouders langere tijd logeren als hun kind in het ziekenhuis ligt. Alexander Dekker en Saskia Geschiere hebben daar gebruik van gemaakt toen hun zoontje zeven maanden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam lag.

Dicht bij zoontje

"Het was voor ons ondoenlijk om iedere dag 200 kilometer heen en weer te reizen. En een paar maanden in een hotel verblijven was financieel gezien geen optie", laten Alexander en Saskia weten. "Logeren in het Ronald Mc Donald huis was de enige manier om dag en nacht bij ons zoontje te kunnen zijn. Zeker nu hij is overleden, is dit heel waardevol geweest."