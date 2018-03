Martijn (12) komt naar open dag om de Heere te eren met zijn orgelspel

In Oud-Sabbinge gingen vandaag de deuren open bij orgelbouwer Rene Nijsse. Hij vierde het 70-jarig jubileum van het bedrijf dat zijn vader ooit oprichtte. Ondanks dat er veel kerken sluiten, lukt het hem nog altijd goed om de zaak draaiende te houden. Hij heeft klanten in heel Nederland, België en Duitsland. Nijsse behoort tot de laatste achttien orgelbouwers van Nederland.

Bolussen genoeg

Honderden belangstellen uit de omgeving kwamen een kijkje nemen bij de open dag, tot tevredenheid van Rene Nijsse. Hij had 350 bolussen besteld, maar was vooraf even bang deze in verband met de sneeuw zelf op te moeten eten.

Orgelbouwer Rene Nijsse is trots op zijn bedrijf

Het nieuwe orgel waar Rene Nijsse ruim een jaar werkte (foto: Omroep Zeeland)

Pronkstuk van de open dag was een orgel van 7,5 meter lang. Nijsse heeft er ruim een jaar aan gewerkt. Helemaal nieuw is het instrument niet, het bestaat voor twintig procent uit gerecycled materiaal. Omdat er veel aanbod is van oude orgels, maakt Nijsse hier vaak gebruik van. Het orgel is bestemd voor een dorpskerk in Valkenburg bij Leiden.

Ik vind het gewoon geweldig als je op zo'n orgel mag spelen. Vooral omdat de Heere daarmee geëerd wordt. " de 12-jarige orgelspeler Martijn

De 12-jarige Martijn Gijsel uit Goes was ook bij de open dag, hij is groot liefhebber van orgels en pakte daarom zijn kans om even een deuntje te spelen op het unieke exemplaar. "Ik vind het gewoon geweldig als je op zo'n orgel mag spelen. Vooral omdat de Heere daarmee geëerd wordt", aldus Martijn.