TOP pakt winst in laatste duel in de zaal

(foto: Omroep Zeeland)

TOP en DeetosSnel bleven lang dichtbij elkaar in de tussenstand. Bij de rust was het 12-12. Ook in de tweede helft gingen de ploegen lang gelijkop. Pas in de laatste minuten maakte TOP de winnende treffer: 23-22.

TOP wordt dit jaar vijfde in de hoofdklasse en speelt dus volgend jaar weer op dit niveau.