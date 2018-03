Twee auto's in vlammen op in Domburg en Westkapelle

Autobranden in Domburg en Westkapelle (foto: HVZeeland)

De brand in Westkapelle werd rond 22.30 uur ontdekt aan het Europaplein. Een bestelbus stond bij aankomst van de brandweer in brand. De brand kon snel worden geblust, maar er kon niet worden voorkomen dat de bus grotendeels uitbrandde. Rond hetzelfde tijdstip werd er ook een autobrand ontdekt aan de Nijverheidsweg in Domburg. Ook hier brandde een auto grotendeels uit. Of de branden met elkaar verband hebben wordt onderzocht.

Drie auto's uitgebrand

Op 7 januari gingen er in Westkapelle ook al drie auto s in vlammen op. De politie heeft toen een onderzoek ingesteld. Of er bij deze autobranden sprake is van brandstichting moet onderzoek uitwijzen.

