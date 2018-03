Nieuwenhuis pakt zilver bij Nederlands kampioenschap dressuur

Jeanine Nieuwenhuis wint zilver op NK Indoor (foto: Omroep Zeeland)

Na de eerste proef ging Nieuwenhuis nog aan de leiding, maar in de tweede proef werd ze voorbij gestreefd door Schelstraete. Toch was Nieuwenhuis uiterst tevreden met het zilver. "Ik ben heel trots op mijn paard, met zijn zeven jaar is hij natuurlijk echt nog jong", zegt Nieuwenhuis op de website van de KNHS. "Ik was nieuwsgierig hoe hij zou reageren in die grote baan met alle muziek aan, maar hij liet zich super fijn rijden. We gaan hem op ons gemak verder opleiden. Ik denk dat dit paard alle mogelijkheden heeft."

Nederlands kampioenschap dressuur

Uitslag ZZ-zwaar 1. Jonna Schelstraete (Grand Charmeur) Gemonde 71.084 2. Jeanine Nieuwenhuis (Genua TC) Serooskerke 70.563 3. Jennifer Sekreve (Gamante D) Elspeet 69.859

Jasmien de Koeyer werd vierde in de Lichte Tour (foto: Facebook Jasmien de Koeyer)

Lichte Tour

In de Lichte Tour kwamen ook twee Zeeuwen in actie. Jasmien de Koeyer uit Sint Jansteen werd vierde maar behaalde op de Kür de hoogste score, Thamar Zweistra uit Schore eindigde op de zesde plek. Het goud was voor Adelinde Cornelissen.

