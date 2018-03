Auto in sloot in Sint-Maartensdijk 2 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 05.20 uur op de Provincialeweg (N286). Er is een ambulance ter plaatse geweest maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.