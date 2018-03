Lekkage in woning Sint Philipsland (foto: HVZeeland)

De brandweer rukte rond 6.50 uur uit naar het pand aan de Noordweg. Uit de woning liep water de weg op en ook was zichtbaar dat er in de woning een lekkage was. Er was niemand thuis. De politie is vervolgens ter plaatse gekomen om toestemming te verlenen te woning binnen te gaan. Hierna is de hoofdkraan dichtgezet.