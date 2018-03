Goes meest toegankelijke gemeente van Zeeland

(foto: geen)

De organisatie van de campagne Nederland Onbeperkt en Ongehinderd ging op zoek naar de 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland'. Mensen met een beperking en hun verwanten werden opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen.

Drempelloos

De jury gaf aan dat het een spannende race was en sprak vol lof over de gemeenten die uiteindelijk in de landelijke top 5 staan. Maar Goes gaat niet op zijn lauweren rusten, laat wethouder André van der Reest weten. "Als gemeente Goes zijn we op de goede weg maar zijn we nog niet waar we willen zijn. Natuurlijk hebben we oog voor toegankelijkheid en doen we ook al best veel, maar structureel kunnen en willen we nog veel meer doen om Goes echt drempelloos te maken. Daar gaan we de komende jaren dus gewoon mee door."