Vijf Zeeuwen in strijd voor 'Beste Raadslid'

Carel Bruring (foto: onbekend)

De vijf Zeeuwse raadsleden zijn zijn Carel Bruring (GroenLinks, Goes), Willemien Treurniet (ChristenUnie, Middelburg), Jos van Ginneken (CDA, Terneuzen), Wiert Omta (PvdA, Goes) en Wim Steketee (Lokale Partij Middelburg). De verkiezing is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL. Tot 11.59 uur op 7 maart kunnen mensen raadsleden nomineren voor de wedstrijd. Meer op www.besteraadslid.nl

Carel Bruring vindt het "leuk en prettig" dat hij is genomineerd, maar hij verwacht niet dat hij een kans maakt: "Als ik kijk naar het aantal stemmen dat wordt uitgebracht, verwacht ik eerlijk gezegd niet dat ik als eerste ga eindigen". Raadsleden in grote steden maken aanmerkelijk meer kans. Wel vindt Bruring de nominatie een leuke opsteker zo voor de verkiezingen.