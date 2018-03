Koningin Máxima pronkt met hét Zeeuwse symbool

Een oplettende collega ontdekte bij Koningin Máxima een wel heel bijzonder sieraad. Tijdens een werkbezoek aan Indonesië droeg ze een Zeeuwse knop op haar kleding.

Onze koningin is speciaal pleitbezorger voor de Verenigde Naties op het gebied van het toegankelijker maken van financiële diensten. In die hoedanigheid bezocht ze in februari Indonesië. Tijdens het bezoek droeg ze een witte top met daarop een soort strik en in het midden een Zeeuwse knop.

Zeeuws erfgoed-specialist Rinie Vaane van Ons Boeregoed noemt het 'een plaatje' wanneer hij de foto's van de koningin met het sieraad ziet. Hij vindt dat het sieraad haar erg goed staat: "Ze mag er ook zijn wat betreft de bovenkant, maar die knop ziet er toch ook wel gewoon erg goed uit."

Trendsetter Máxima

De Zeeuwse knop, die in de achttiende eeuw vooral door mannen in dracht werd gedragen, was de laatste jaren al bezig aan een opmars. Van fietsbel tot kaars, je ziet hem overal opduiken. Rinie Vaane kan zich wel voorstellen dat de koningin nu opnieuw een bijdrage levert aan de populariteit ervan: "Dat zou toch wel heel fijn zijn. Grote kans dat Zeeland weer een beetje gepromoot wordt en de Zeeuwse artikelen ook."

Toeval of niet?

Of het dragen van de Zeeuwse knop een bewuste keuze is, weten we niet. Maar misschien heeft het iets met een plant te maken. Een van de soorten van de plant het Zeeuwse knoopje, waarvan de bloem op het sieraad lijkt, heeft als Latijnse naam de Astrantia Maxima.

