"Een tijger op zijn achterpoten is net een vrouwenlichaam"

In de Middelburgse wijk Dauwendaele waar Richard Nijboer woont, leven meer mensen dan tijgers in de hele wereld. Daarom zet deze internationaal bekende bodypainter zich in voor bedreigde katachtigen. Hij deed dat zaterdag in een etalage in een drukke winkelstraat in Amsterdam. Hij zet zich in voor het Wereld Natuur Fonds, het WNF. "Vandaag is het World Wildlife Day. Deze dag van het WNF staat in het teken van de bedreigde katachtigen, want die zitten enorm in het nauw."

Tijgers, leeuwen en cheeta's

Het gaat om de tijgers, leeuwen en cheeta's. "In de afgelopen eeuw is 97 procent van de tijgers verdwenen, in 20 jaar is 40 procent van de leeuwen verdwenen en naar schatting zijn er nog maar 7100 cheeta's," vertelt Nijboer.

Tijger op achterste poten

Volgens de wereldberoemde bodypainter is een vrouwenlichaam beschilderen als een tijgers best moeilijk. "Een tijger staat op vier poten, een mens op twee benen, dus ik zet de tijger als het ware op zijn achterste poten en dan lukt dat best."