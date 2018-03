Vlissingen op kunstgras te sterk voor EHC

Vlissingen was de enige ploeg in het amateurvoetbal van Zeeland die een competitiewedstrijd kon spelen. Op het kunstgrasveld aan de Irislaan kwam de ploeg van trainer John Karelse na 35 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. EHC beging een overtreding op Renzo Roemeratoe in de zestien. Nadat de scheidsrechter de bal op de stip legde, benutte aanvoerder Hoessein Bouzambou de strafschop.

In de tweede helft was er opnieuw een strafschop nodig om een doelpunt te maken. Na een overtreding van Dangelo Martien wist Michele Zotti de penalty te benutten. Een minuut later stond het alweer 2-1 door een goal van Renzo Roemeratoe. Tien minuten voor tijd besliste Menancio Weeda de wedstrijd door een vrije trap van Jerreau Manuhuwa binnen te koppen.

Scoreverloop

1-0 Bouzambou (35/pen)

1-1 Zotti (61/pen)

2-1 Renzo Roemeratoe (62)

3-1 Menancio Weeda (80)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük (Nyemb/73), Weeda, El Hattach (Braafhart/61), Martien, Schalkwijk, Bouzambou