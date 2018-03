Stoomtrein blijft op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Conducteurs en hoofdconducteurs

In Hoedekenskerke wordt gezocht naar machinisten en conducteurs voor de Minitrein. Hier zijn jongeren al vanaf 12 jaar welkom. Verder is er behoefte aan medewerkers voor de zelfbedieningshoreca, het souvenirwinkeltje, de bouw en het onderhoud van de modelspoorbanen en voor algemeen onderhoud. In Goes is vraag naar medewerkers voor het kaartjesloket. Ook is er dringend behoefte aan mensen die opgeleid willen worden tot conducteur op de museumtreinen en mensen die na verloop van tijd door kunnen groeien naar de functie van hoofdconducteur.

Vrijwilligers aan het werk. (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe vrijwilligers blijven nodig

De Stoomtrein Goes-Borsele, SGB, draait bijna volledig op vrijwilligers. In de afgelopen jaren is het vrijwilligersbestand uitgegroeid tot ruim 200 personen. Werving van nieuwe medewerkers blijft volgens de SGB noodzakelijk. Gedurende het hele jaar worden er nieuwe medewerkers ingeschreven en eens per jaar wordt middels de wervingsdagen extra aandacht gegeven aan het vrijwilligerswerk.

ITEM wervingsdagen stoomtrein