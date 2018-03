Schaatsers SSC De Poel hebben Brabantse thuisbasis

Els Mesu is voorzitter van SSC De Poel en de moeder van twee bekende leden: Erwin en Niels Mesu wonnen allebei de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. Zij vertelt over de vereniging en het feit dat de leden altijd naar Breda moeten rijden om te kunnen schaatsen. Daarnaast kijkt ze vooruit naar het jubileumjaar dat er aan komt. Clubicoon Jaap Moelker is al sinds de jaren '60 lid van de club en vertelt over zijn mooiste schaatsherinnering. Zijn deelnames aan de Elfstedentocht.

Clubicoon Jaap Moelker van SSC De Poel (foto: Omroep Zeeland)

Slijpen

Deskundige Adriaan Provoost vertelt over de ins en outs van het langebaanschaatsen. Hij laat daarnaast zien hoe hij zijn schaatsen slijpt. De talenten Arjen van Damme en Mats Boender rijden hun mooiste bocht en vrijwilliger Frans Leijnse vertelt wat er komt kijken bij het speaker zijn bij wedstrijden.

Deskundige Adriaan Provoost geeft uitleg over het slijpen van schaatsen (foto: Omroep Zeeland)

Presentator Jan-Jaap wordt getraind door Marc de Vrieze. Ze richten zich vooral op het rijden van bochten. Na de training is het tijd voor de battle. Daarin rijdt Jan-Jaap een wedstrijd tegen Arjen van Damme.

Onze Club op TV

Onze Club wordt iedere zondagavond uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur. Op de speciale pagina zijn alle afleveringen terug te zien.