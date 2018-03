Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 4 maart

Gezien de algehele afgelasting kwam er in competitieverband bijna niemand in actie. VC Vlissingen was de enige Zeeuwse ploeg die speelde en won met 3-1 van EHC/Heuts. Door deze zege stijgt de ploeg van John Karelse naar de vijfde plek in de Hoofdklasse B. Zeelandia Middelburg was in een oefenduel met 3-5 te sterk voor HVV'24.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

VC Vlissingen boekte een belangrijke 3-1 zege op EHC. Lees ook: Vlissingen op kunstgras te sterk voor EHC Oefenwedstrijden

Tweedeklasser Zeelandia Middelburg won met 3-5 van derdeklasser HVV'24. Oostburg maakte korte metten met Sluiskil en won met 10-0.