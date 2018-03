Keeping The Blues Alive Award voor Kempe en Wielemaker

Keeping The Blues Alive Award voor Peter Kempe en Kees Wielemaker (foto: Omroep Zeeland)

Dat gebeurde tijdens de cd-dvd presentatie van ´The Juke Joints Live - 35 Years Of Rock Rollin Blues'. Tijdens de overhandiging van de eerste cd-dvd uit handen van Marcel van der Linden, bestuurslid van de Dutch Blues Foundation, kreeg Kempe deze Award, die ook bestemd is voor Kees Wielemaker.

Bluesfestival Kwadendamme

"Beide heren zetten zich al jarenlang met een enorm enthousiasme in voor de blues in Zeeland. Ze zijn de drijvende kracht achter diverse Bluesroutes in de provincie en zij organiseren het Bluesfestival in Kwadendamme dat traditioneel in het weekend na Hemelvaart georganiseerd wordt," zei Van der Linden. Ook het gegeven dat ze breed en divers programmeren, werd door Van der Linden geroemd.

Voor de Keeping the Blues Alive (KBA) kunnen mensen of organisaties worden aangemeld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bluesmuziek in de afgelopen jaren. Voor dit jaar waren zo'n 25 mensen en organisaties aangemeld, de Blues Foundation koos voor Peter Kempe en Kees Wielemaker.