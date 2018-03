Saïd Bouzambou opnieuw naar Indonesië (foto: Paul ten Hacken)

Saïd Bouzambou opnieuw naar Indonesië

Morgen zit Bouzambou al in het vliegtuig naar Indonesië, hij gaat de komende twee maanden spelen om het landskampioenschap. "Vorig jaar werd deze club tweede in de strijd om de landstitel." Zij verloren toen van Vamos Mataram waar Khalid El Hattach uit Vlissingen toen speelde en Hicham Benhammou uit Tholen de trainer was. "De competitie is daar al een tijdje bezig en Permata hoopt zich te plaatsen voor de play-offs."

Saïd Bouzambou keerde dit seizoen terug bij Groene Ster en is met 27 treffers topscorer van de Eredivisie. Groene Ster bezet momenteel de achtste plek. Toch verhaalt hij de club nu midden in het seizoen. "De club wist dat ik weg kon gaan. Ik heb altijd gezegd: als er een kans komt dan ga ik die zeker pakken. Ik zou Groene Ster niet verlaten voor een club in Nederland of België, maar dit is een mooi avontuur en daar hou ik van."

Het is niet zo dat als deze twee maande voorbij zijn dat Bouzambou terugkeert naar Groene Ster. "Ik weet niet wat ik volgend seizoen ga doen. Ik ga me nu eerst concentreren op Indonesië en dan zie ik daarna wel wat er gebeurd."

Loopbaan

Bouzambou speelde 214 duels voor Groene Ster en maakte onder andere twee uitstapjes naar België, waar hij voor Gelko Hasselt en FT Antwerpen speelde. Bij Vamos Mataram speelde Bouzambou in de Aziatische Champions League.