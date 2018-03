Boere bezorgt FC Twente punt tegen FC Groningen

Boere speelde dit seizoen mee in 25 wedstrijden, het meeste van alle spelers van FC Twente, en scoorde tot nu toe vijf treffers. Met FC Twente is Boere aan het strijden voor lijfsbehoud in de Eredivisie. De club uit Enschede bezet op dit moment de zestiende plaats. Die plek veroordeelt de club na het seizoen tot de nacompetitie. FC Twente heeft één punt meer dan hekkensluiter Roda JC.