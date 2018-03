'We worden, op z'n Hollands gezegd, besodemieterd'

We worden gewoon, op zijn Hollands gezegd, besodemieterd!" Leon Riekwell, actievoerder en kunstenaar

"Het Nollebos krijgt teveel aandacht in de verkiezingsstrijd", zegt Rens Reijnierse, lijsttrekker van 50Plus bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen. Reijnierse snapt dat niet, omdat van grootschalige bebouwing in het Nollebos inmiddels geen sprake meer zou zijn.

Uitbreiden

In de gemeenteraad staat niemand meer achter het oorspronkelijke plan, om 240 huisjes en een hotel in het Nollebos te bouwen. Alleen de twee zittende recreatiebedrijven, de Kanovijver en de eigenaar van een saunapark, mogen hun complexen 'vernieuwen'. "Als je het over vernieuwen hebt, krijg je natuurlijk meteen de vraag of het iets groter of iets kleiner gaat worden. De bedrijven mogen daarvoor een plan indienen. Dat is alles", zegt Reijnierse.

Besodemieterd

Maar de vraag wat onder vernieuwing valt en hoeveel vakantiehuisjes er dan eventueel toch bij gaan komen, zorgt voor verwarring en speculatie in Vlissingen. "We worden gewoon, op zijn Hollands gezegd, besodemieterd", zegt actievoerder en kunstenaar Leon Riekwell van de actiegroep.

Beschuldigingen

Betrokkenen beschuldigen elkaar over en weer van leugens en misleiding. Zo kreeg fractievoorzitter Coen van Dalen van de Vlissingse fractie van de ChristenUnie het voor zijn kiezen, na een gesprek dat hij had met de projectontwikkelaar van de recreatiebedrijven, Ecoparks. "Ik was daar samen met andere raadsleden, maar er werd gezegd dat ik er in mijn eentje naartoe was gegaan om vakantiebungalows op te halen of geld in Zwitserland te laten wegzetten", vertelt Van Dalen."Ook werd gezegd dat ik me had laten fetêren. Nou, we hebben een kop koffie gehad en twee speculaasjes."