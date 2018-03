Bas de Meijer: 'Ik ben geen Lil' Kleine of Ronnie Flex'

Bas de Meijer omschrijft zichzelf niet als Lil' Kleine of Ronnie Flex. "Ik zie mezelf meer in het rijtje Typhoon of Diggy Dex en dan bedoel ik dat qua stijl en live-optredens. Dat zijn echt voorbeelden voor mij."

Het bureau waar hij nu bij tekent ziet veel potentie in de rapper. "Zij richten zich op artiesten waar zij veel potentie in zien, maar die nog nét niet bij de grotere platenlabels binnen komen. Zij hebben veel connecties en die moeten leiden tot een landelijke doorbraak."

Muziek

De Meijer liet een aantal nummers horen aan het bureau en zij waren meteen enthousiast. "Ze waren meteen geïnteresseerd. De komende tijd gaan we een aantal balletjes opgooien en dan kijken we wat het doet."