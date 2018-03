De Zeeuwse verkiezingsposter heeft het ook niet makkelijk

In elke gemeente zijn ze te vinden, de borden met verkiezingsposters. Maar de posters zorgen, bijna traditiegetrouw, voor gedoe. Gedoe dat vooral wordt veroorzaakt door overplakkers en wegscheurders.

"Minkunkels zijn het." De Terneuzense PvdA-lijsttrekker Cees Liefting is woedend over het stelselmatig lostrekken van de verkiezingsposters in zijn gemeente. "Het lijkt wel of iemand structureel de opdracht heeft gekregen om verkiezingsposters weg te halen. Niet alleen van mijn partij, maar ook van D66 en GroenLinks bijvoorbeeld. Ik snap hier helemaal niets van!"

Liefting heeft inmiddels in de kofferbak van zijn auto extra posters en een emmer lijn staan. Ook deze morgen heeft hij nog een verscheurde PvdA-poster op een bord in Terneuzen vervangen door een nieuw exemplaar.

Het gaat om het formaat

En er zijn meer irritaties. Collega-lijsttrekker Wiert Omta voor de PvdA in Goes wijst in een bericht op zijn Facebookpagina op het formaat van de CDA-poster. "De afspraak in Goes is A2-formaat."

Omta ziet vooralsnog geen reden om een klacht in te dienen bij de gemeente Goes. "Ik vond het vooral grappig om vast te leggen dat iemand iets op de poster plakt dat refereert aan die afspraken over formaat." Voor Omta zijn de verkiezingsposters inmiddels meer traditie geworden, dan dat ze effectief stemmers opleveren.

Afspraak = afspraak

Lijsttrekker Derk Alssema van het CDA in Goes kwam vanmorgen met een reactie en schuldbekentenis; de partij heeft alle grote posters verwijderd.

Wie wil een Aalberts aan de muur?

Het CDA in Middelburg kampt, net als de PvdA in Terneuzen, met posters die worden weggehaald. Lijsttrekker Johan Aalberts van het CDA in Middelburg neemt het vooralsnog ludiek op.

"Natuurlijk vind ik het wel jammer. Zeker als bij anderen ook een zwart kruis door de posters is gezet." Aalberts spreekt over vandalisme, hij denkt niet dat het een doelgerichte actie is.

Overigens heeft de oproep op Twitter al resultaat gehad. "Er hebben zich al een aantal mensen met belangstelling gemeld, haha!"