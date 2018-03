Op de foto met Stijn is levensgevaarlijk

Nu wil de 22-jarige Stijn van Kervinck uit Domburg zelf de politiek in voor de lokale partij Dorpsbelangen & Toerisme Veere.

De eerste kiem voor zijn politieke carrière werd gelegd in 2015. Stijn van Kervinck werd boos toen er vanwege bezuinigingen minder bussen gingen rijden. Dat raakte hem persoonlijk omdat na schooltijd geen bussen meer naar Domburg reden.

Hij begon een actie op Facebook, kreeg volop media-aandacht en haalde meer dan tienduizend handtekeningen op tegen de bezuinigingen. De provincie omschreef zijn manier van actievoeren als fel en agressief. Maar toch, of misschien wel juist daarom, had zijn actie succes. De bezuinigingen werden deels teruggedraaid.

De actievoerder van toen kreeg steeds meer interesse in de politiek. Daarom gaat hij regelmatig naar het Binnenhof in Den Haag, dat hij het kloppend hart van de Nederlandse democratie noemt. Daar laat hij zich regelmatig fotograferen met bekende politici. Zo ging hij op de foto met minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie), Anouchka van Miltenburg (oud-voorzitter van de Tweede Kamer) en Ard van der Steur (oud-minister van Veiligheid en Justitie).

Grappig

Opvallend: Veel van de hoogwaardigheidsbekleders met wie hij op de foto ging, moesten kort daarna aftreden. "Voor die mensen zelf is dat triest", zegt Stijn van Kervinck. "Maar ik vind het nog steeds heel grappig."

Nu wil Stijn van Kervinck zelf de politiek in. Om te beginnen als raadslid in de gemeente Veere. Hij staat op nummer drie bij de lokale partij Dorpsbelangen & Toerisme Veere. Maar dat ziet hij zelf nog maar als het begin van zijn politieke loopbaan. "Het uiteindelijke doel is Den Haag. Uiteindelijk wil ik graag in de Tweede Kamer terecht komen."